Роман Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер подписал контракт с бельгийским клубом «Вестерло». Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба в «Инстаграме».

Россиянин будет выступать за клуб из второго чемпионата Бельгии под 33-м номером. «Вестерло» занимает первое место во второй лиге Бельгии.

Напомним, в конце июня Роман покинул «Динамо» и всё это время был в статусе свободного агента. Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче», а также за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.