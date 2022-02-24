Агент защитника «Барселоны» опроверг предложение от «Баварии»

Агент защитника испанской «Барселоны» Серджино Деста заявил, что его клиент не получал предложений от мюнхенской «Баварии».

«Барселона» хотела видеть его у себя больше, я даже не уверен, насколько сильно его хотела «Бавария». Клубы постоянно звонят по поводу игроков, но это не значит, что они заинтересованы в них. Предложение от «Баварии»? Его не было, именно поэтому он ушёл в «Барселону», — приводит слова агента футболиста Фабрицио Романо в «твиттере» со ссылкой на Bild.



21-летний Дест перешёл в состав испанской команды из «Аякса» в 2020 году.

«Барселона» разгромила «Валенсию» в 25-м туре чемпионата Испании:

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