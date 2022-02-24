Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» заинтересована в подписании двух защитников «Челси»

«Барселона» заинтересована в подписании двух защитников «Челси»
Комментарии

«Барселона» связывалась с двумя защитниками «Челси». Речь идёт о датчанине Андреасе Кристенсене и испанце Сесаре Аспиликуэте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, Кристенсен не будет рассматривать предложения от других клубов английской Премьер-лиги. Кроме «Барселоны» им интересуется мюнхенская «Бавария». У Кристенсена и Аспиликуэты в конце сезона истекают соглашения с английским клубом.

25-летний Кристенсен в 26 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал одну голевую передачу. 32-летний Аспиликуэта в 31 матче забил один гол и отдал три голевые передачи.

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» в 26-м туре английской Премьер-лиги:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022