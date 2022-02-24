«Барселона» заинтересована в подписании двух защитников «Челси»

«Барселона» связывалась с двумя защитниками «Челси». Речь идёт о датчанине Андреасе Кристенсене и испанце Сесаре Аспиликуэте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, Кристенсен не будет рассматривать предложения от других клубов английской Премьер-лиги. Кроме «Барселоны» им интересуется мюнхенская «Бавария». У Кристенсена и Аспиликуэты в конце сезона истекают соглашения с английским клубом.



25-летний Кристенсен в 26 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал одну голевую передачу. 32-летний Аспиликуэта в 31 матче забил один гол и отдал три голевые передачи.

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» в 26-м туре английской Премьер-лиги:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.