«Барселона» заинтересована в подписании двух защитников «Челси»

«Барселона» связывалась с двумя защитниками «Челси». Речь идёт о датчанине Андреасе Кристенсене и испанце Сесаре Аспиликуэте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
По сведениям источника, Кристенсен не будет рассматривать предложения от других клубов английской Премьер-лиги. Кроме «Барселоны» им интересуется мюнхенская «Бавария». У Кристенсена и Аспиликуэты в конце сезона истекают соглашения с английским клубом.
25-летний Кристенсен в 26 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал одну голевую передачу. 32-летний Аспиликуэта в 31 матче забил один гол и отдал три голевые передачи.
«Челси» одолел «Кристал Пэлас» в 26-м туре английской Премьер-лиги:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 24 февраля 2022
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:50
-
18:25
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:38
-
17:19
-
17:15
-
16:58
-
16:37
-
16:33
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35