Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты

Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты
Комментарии

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку намерен вернуться в «Интер» и ради этого готов на понижение зарплаты, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, единственным возможным вариантом возвращения 28-летнего игрока в итальянский клуб является аренда.

28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.

Напомним, 23 февраля завершился первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Новость по теме
Тухель: Лукаку устал не только физически, но и морально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022