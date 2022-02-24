Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку намерен вернуться в «Интер» и ради этого готов на понижение зарплаты, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, единственным возможным вариантом возвращения 28-летнего игрока в итальянский клуб является аренда.



28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.



Напомним, 23 февраля завершился первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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