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«Спартак» сыграет домашний матч Лиги Европы на нейтральном стадионе

«Спартак» сыграет домашний матч Лиги Европы на нейтральном стадионе
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«Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном стадионе.

«Клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления», — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира. Начало жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы – в 14:00 мск. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

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