Экс-защитник «Динамо» Морозов забил первый гол за «Целе» и принёс победу над «Алюминием»

Бывший защитник московского «Динамо» Григорий Морозов забил дебютный гол за «Целе».



Футболист помог своей команде одержать победу над «Алюминием» в игре 23-го тура чемпионата Словении (3:2).

Словенская команда после 21 матча идёт на седьмом месте в чемпионате страны. Прошлый сезон она тоже закончила седьмой, а в позапрошлом стала чемпионом.



Морозов и «Динамо» расторгли контракт в начале февраля. В нынешнем сезоне защитник играл за вторую команду «Динамо» в Футбольной национальной лиге — 2, проведя семь матчей, забив один гол и отдав одну голевую передачу. В структуре «Динамо» Морозов оказался в 2012 году и дебютировал за первую команду в августе 2015 года, проведя за это время 119 матчей. В предыдущем сезоне Григорий играл за «Уфу» на правах аренды.