Уремович: «Рубин» — это мой любимый клуб, который мне многое дал, многому научил

Капитан «Рубина», хорватский защитник Филип Уремович поделился ожиданиями от второй части сезона-2021/2022.



«В данный момент «Рубин» — это мой любимый клуб, который мне многое дал, многому научил. Я благодарен «Рубину» за всё и надеюсь, что и дальше буду приносить пользу команде и мы вместе добьёмся хорошего результата. Надеюсь, что клуб будет только прогрессировать.



Немного поменялся состав по сравнению с прошлым сезоном, но главное, что все игроки не показывали тот уровень, который нужен для борьбы за еврокубки. Каждому из нас нужно прибавить, набрать как минимум ту форму, которую мы набрали в прошлом сезоне, и надеяться, что вторую часть чемпионата сыграем намного лучше. Конечно, это не будет легко. На данный момент у нас тяжёлая ситуация, но всегда нужно смотреть вперёд и думать позитивно. Думаю, мы сможем всё исправить», — цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

Новость по теме Слуцкий рассказал о травме Хван Ин Бёма