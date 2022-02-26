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Безвыигрышная серия «Ференцвароша» Черчесова достигла двух матчей

Безвыигрышная серия «Ференцвароша» Черчесова достигла двух матчей
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«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, провёл матч 22-го тура чемпионата Венгрии. Клуб из Будапешта встретился с «Дьирмотом» из Дьёра. Матч завершился со счётом 1:1.

На 26-й минуте счёт открыл Владислав Климович, который вывел футболистов из Дьёра вперёд. Но на 43-й минуте Форчун Бэсси восстановил равновесие в счёте.

«Ференцварош» не побеждает уже в двух последних матчах. До этого команда Черчесова сыграла вничью с МТК (0:0). Тем не менее клуб из Будапешта продолжает лидировать в чемпионате страны, набрав 43 очка. Второе место занимает «Академия Пушкаша» (41). Тройку лучших замыкает «Кишварда», также набравшая 41 очко.

В следующем туре «Ференцварош» будет принимать «Кишварду».

Венгрия - OTP Банк Лига. 22-й тур
26 февраля 2022, суббота. 21:30 МСК
Ференцварош
Будапешт
Окончен
1 : 1
Дьирмот
Дьёр
0:1 Климович – 26'   1:1 Бэсси – 43'
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