Безвыигрышная серия «Ференцвароша» Черчесова достигла двух матчей
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«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, провёл матч 22-го тура чемпионата Венгрии. Клуб из Будапешта встретился с «Дьирмотом» из Дьёра. Матч завершился со счётом 1:1.
На 26-й минуте счёт открыл Владислав Климович, который вывел футболистов из Дьёра вперёд. Но на 43-й минуте Форчун Бэсси восстановил равновесие в счёте.
«Ференцварош» не побеждает уже в двух последних матчах. До этого команда Черчесова сыграла вничью с МТК (0:0). Тем не менее клуб из Будапешта продолжает лидировать в чемпионате страны, набрав 43 очка. Второе место занимает «Академия Пушкаша» (41). Тройку лучших замыкает «Кишварда», также набравшая 41 очко.
В следующем туре «Ференцварош» будет принимать «Кишварду».
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