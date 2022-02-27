Томас Тухель: испытываю смешанные чувства в преддверии матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о состоянии в преддверии финального матча Кубка английской лиги с «Ливерпулем».



«Конечно, матч будет отвлекать внимание, но всё же, поскольку боевые действия разворачиваются прямо сейчас, мы можем подойти к игре с угрызениями совести. К примеру, можем ли мы радоваться и праздновать голы в полной мере? Или это неуместно? Таково моё отношение, потому что всё слишком ново и свежо. Должен сказать, у меня смешанные чувства в преддверии этой встречи», — приводит слова Тухеля Goal.com.



Финальный матч Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.