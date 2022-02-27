Ещенко — о поражении «Спартака» в дерби: не забиваешь — не выигрываешь
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко, ныне входящий в тренерский штаб команды, прокомментировал поражение красно-белых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским ЦСКА (0:2).
«Не забиваешь – не выигрываешь», — написал Ещенко в своём «инстаграме», прикрепив видео эмоциональных подсказок игрокам во время матча.
Права на видео принадлежат РПЛ
Напомним, ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак», набравший 23 очка в 19 матчах, занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Московское дерби стало первым матчем для ЦСКА и «Спартака» после возобновления чемпионата России после зимней паузы.
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