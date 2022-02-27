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Магнуссон прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Магнуссон прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу армейской команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась гостевой победой команды Василия Березуцкого со счётом 2:0.

«Я не могу быть несчастным, очень важная победа для нас. Матчи со «Спартаком» всегда сложные. Это хорошая команда, в этой игре мы были лучше. Хороший результат для нас», — приводит слова Магнуссона ТАСС.

Напомним, ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак», набрав 23 очка, занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Московское дерби стало первым матчем для ЦСКА и «Спартака» после возобновления чемпионата России после зимней паузы.

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