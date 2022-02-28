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Жозе Моуринью смотрел матч «Ромы» из клубного автобуса. Специалист отстранён от игр

Жозе Моуринью смотрел матч «Ромы» из клубного автобуса. Специалист отстранён от игр
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью смотрел игру своей команды со «Специей» (1:0) из клубного автобуса.

Напомним, португальский специалист отстранён на два матча итальянской Серии А за оскорбление в адрес судьи. Таким образом, Моуринью не мог находиться на стадионе во время встречи и наблюдал за матчем из автобуса, припаркованного возле арены «Альберто Пикко». Моуринью также мог давать указания по телефону своим помощникам, руководившим «Ромой» в игре со «Специей».

«В тюрьме был iPad TV», — написал тренер вратарей «Ромы» Нуну Сантуш, опубликовав фото Моуринью в автобусе на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Нуну Сантуша

«Рома» набрала 44 очка в 27 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.

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