Хадсон-Одои: иногда Тухель кричит так, что думаешь: «Может, ты немного успокоишься?»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Томасе Тухеле.
«Тухель — отличный человек. В вопросе тактики он великолепен. Он знает, как извлечь максимум из каждого игрока. Временами он делает это так, что тебе не хотелось бы это слышать. Иногда Тухель кричит так, что думаешь: «Может, ты немного успокоишься и перестанешь кричать?»
Но он пытается донести до нас сообщение и даёт понять, что делает, чтобы выигрывать. Он не просто кричит, он старается убедиться, что выжимает максимум из каждого. А потом мы выигрываем и выкладываемся на все 100%. Он особенный. С такими тренерами я прежде не работал. Он всегда в тонусе, всегда на ногах. Тухель всегда готов помочь и поговорить с тобой», — приводит слова Хадсона-Одои Daily Mail.
- 28 февраля 2022
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