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Тухель: не можем ни о чём сожалеть. Горжусь выступлением «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Тухель: не можем ни о чём сожалеть. Горжусь выступлением «Челси» в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в финальном матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:0, 10:11 — по пенальти).

«Мы не можем ни о чём сожалеть. Я горжусь выступлением и командой. Есть много хороших моментов. Я сказал ребятам, что мы не должны переживать по этому поводу. Это был зрелищный футбольный матч, полный напряжения. Я очень рад, что имел возможность быть частью этого. Это было великолепно», — приводит слова Тухеля Football.London.

В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Предыдущим обладателем Кубка английской лиги являлся «Манчестер Сити».

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