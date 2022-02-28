Юрист объяснила, на основании чего ФИФА могла отстранить российские команды

Руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович объяснила, на основании чего ФИФА могла отстранить российские команды от участия в соревнованиях под её эгидой.

«Скорее всего, речь идёт о статье 16 устава ФИФА о прекращении членства в случае грубого нарушения обязательств до решения конгресса. Сложно назвать точную причину, которой они руководствовались, но, скорее всего, это пункт об отсутствии равенства и дискриминации», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

Накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА пересмотрела свою позицию.