Юрист объяснила, на основании чего ФИФА могла отстранить российские команды

Руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович объяснила, на основании чего ФИФА могла отстранить российские команды от участия в соревнованиях под её эгидой.
«Скорее всего, речь идёт о статье 16 устава ФИФА о прекращении членства в случае грубого нарушения обязательств до решения конгресса. Сложно назвать точную причину, которой они руководствовались, но, скорее всего, это пункт об отсутствии равенства и дискриминации», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.
Накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА пересмотрела свою позицию.
- 28 февраля 2022
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