Франк Рибери попал в ДТП и получил травму головы

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

После столкновения автомобиля со светофором у игрока, который находился на месте пассажира, была диагностирована лёгкая травма головы. Срок восстановления футболиста составит около семи дней. По информации Corriere dello Sport, инцидент произошёл около трёх часов ночи в воскресенье, 27 февраля.

По причине полученных повреждений футболист, скорее всего, не выйдет на поле в матче 26-го тура Серии А с «Интером», который состоится в пятницу, 4 марта, в Милане.

В нынешнем сезоне 38-летний французский полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи, а также заработав одну жёлтую карточку. «Салернитана» находится на 20-м месте в таблице чемпионата Италии, в активе команды 15 очков после 25 игр.