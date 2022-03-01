Гол и ассист Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию»

В ночь с 28 февраля на 1 марта «Аталанта» встретилась с «Сампдорией». Матч 27-го тура итальянской Серии А проходил на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) и завершился победой хозяев со счётом 4:0.
Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл Марио Пашалич. На 29-й минуте преимущество «Аталанты» удвоил Тён Копмейнерс. На 61-й минуте Копмейнерс оформил дубль, а ассистировал ему едва вышедший на замену российский полузащитник Алексей Миранчук. Более того, на 86-й минуте россиянин и сам отметился забитым мячом, доведя дело до разгрома (4:0). Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Аталанты».
«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (26) — на 15-м месте.
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