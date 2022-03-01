Российский вратарь и украинский нападающий вместе выступили за мир

Российский вратарь Мирослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман совместно призвали общественность к миру. Футболисты вместе играют за казахстанский клуб «Кызыл-Жар», а Лобанцев и вовсе является капитаном команды.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
Вчера УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Европейская общественность расценивает эту операцию как вторжение на территорию суверенного государства.
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