Украинец Андрей Воронин расторг контракт с московским «Динамо»

Андрей Воронин покидает московское «Динамо». Украинец занимал должность ассистента главного тренера. Стороны достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию, информирует официальный сайт «Динамо».

42-летний Воронин работал в тренерском штабе Сандро Шварца с 14 октября 2020 года. Ранее он выступал за бело-голубых как футболист в период с 2010 по 2014 год.

«Динамо» набрало 39 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).

Напомним, вчера УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Европейская общественность расценивает эту операцию как вторжение на территорию суверенного государства.