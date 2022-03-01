Александр Кержаков прокомментировал результат матча Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал выступление команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:3).



«Мы знали, как будет играть «Динамо», готовились к этому. Знали, что нам придётся обороняться. Знали, как это делать. И до перерыва динамовцы фактически не создали опасных моментов, за исключением нескольких подходов к нашим воротам и этого пенальти. Очень плохо пропускать гол «в раздевалку» при неплохой игре в обороне.



После перерыва нам надо было раскрываться. К сожалению, из-за невынужденной ошибки пропустили второй гол… «Динамо» – хорошая команда. Сегодня хозяева оказались сильнее. Так бывает в футболе, ничего страшного. Сделаем выводы, проведём работу над ошибками. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».