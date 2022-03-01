Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче Кубка России с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал выступление московской команды в матче 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 с «Нижним Новгородом» (3:0).
«Я бы хотел выразить большую благодарность моим футболистам за их отношение и за то, как они проявили себя на поле. Считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена.
Сложно сразу взломать оборону такой дисциплинированной и организованной команды. Команда очень хорошо себя проявила и показала себя с наилучшей стороны в матче против серьёзного соперника», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
Напомним, московское «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка России, а «Нижний Новгород» завершил выступление в турнире. В других матчах 1/8 финала сыграют: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА.
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