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В «Сочи» назвали провокацией информацию, что все легионеры покинули команду

В «Сочи» назвали провокацией информацию, что все легионеры покинули команду
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал провокацией информацию, что все легионеры «Сочи» покинули команду после матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (1:2). Ранее об этом сообщил Sport24.

«Провокация. Информация не соответствует действительности. Такую журналистику нужно убирать. Всё это неправда», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сегодня, 2 марта, состоялся матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 60-й минуте навес с углового завершился забитым мячом от защитника ЦСКА Игоря Дивеева. А на 87-й он оформил дубль и отправил в чужие ворота победный гол.

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