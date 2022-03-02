В «Сочи» назвали провокацией информацию, что все легионеры покинули команду

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал провокацией информацию, что все легионеры «Сочи» покинули команду после матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (1:2). Ранее об этом сообщил Sport24.
«Провокация. Информация не соответствует действительности. Такую журналистику нужно убирать. Всё это неправда», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, сегодня, 2 марта, состоялся матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.
На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 60-й минуте навес с углового завершился забитым мячом от защитника ЦСКА Игоря Дивеева. А на 87-й он оформил дубль и отправил в чужие ворота победный гол.
- 2 марта 2022
-
21:17
-
21:15Жоаозиньо заявил, что останется в «Сочи» Эксклюзив
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:29
-
20:27
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:12
-
19:09
-
18:43
-
18:23
-
18:22
-
18:05
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:26
-
17:08
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
16:14
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:31
-
15:29