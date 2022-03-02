«Краснодар» рассматривает возвращение Мурада Мусаева на пост главного тренера
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«Краснодар» рассматривает вариант с возвращением Мурада Мусаева на пост главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Мусаев один из основных кандидатов для клуба. На днях специалист покинул Баку», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Вместе со специалистом российский клуб оставили его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.
«Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).
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