«Ливерпуль» обыграл «Норвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» принимал «Норвич Сити». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Такуми Минамино. Единственный гол за «Норвич» забил Лукас Рупп.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Норвич» завершил участие в турнире. Ранее на своём пути «Ливерпуль» обыграл «Шрусбери Таун» (4:1) и «Кардифф Сити» (3:1).

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче 2021 года обыграл «Челси» со счётом 1:0. Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является «Арсенал». Лондонский клуб выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (12).