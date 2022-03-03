Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.
«Дорогие друзья. Помню, когда я впервые надел футболку национальной сборной, это было в товарищеском матче против Панамы, и мой первый гол за мою страну в отборочном матче чемпионата мира в ворота сборной Эстонии. Я хотел побеждать на каждом этапе своей карьеры, как трудно бы ни было.
Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и ещё большая честь — быть ее капитаном последние 6 лет. После 95 матчей за сборную, тяжёлой работы, страсти и беспрецедентных взлетов и падений на пути представления моей страны на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении.
Я пришёл к этому решению после моей последней игры против Германии в ноябре. Я думаю, что это подходящее время. Я отдал все, что мог, своей национальной сборной. Поэтому в ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на своей клубной карьере.
Мое футбольное гнездо было сплетено в Армении, на моей родине, и я всегда буду благодарен каждому человеку, который поддерживал меня, тренировал меня, с кем я играл и способствовал моему росту как футболиста и как личности. Удачи моей сборной! Навсегда ваш Хено», — написал Мхитарян в своём «инстаграме».
- 3 марта 2022
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