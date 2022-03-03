Юрий Сёмин отреагировал на разгромное поражение «Локомотива» в Кубке России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на разгромное поражение железнодорожников в Кубке России, которое они потерпели в игре с «Енисеем» (4:0).

«Неожиданный результат. Я не смотрел матч, но результат очень неожиданный», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Затем Наир Тикнизян получил красную карточку. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».