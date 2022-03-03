Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес рассказал о несостоявшемся переходе в «Атлетико»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий за катарский «Аль-Райян», рассказал о несостоявшемся переходе в «Атлетико».
«У меня был вариант перейти в команду, с которой, как все знают, у меня всё было согласовано — «Атлетико», но этого не произошло. Я хотел быть дома, рядом с сыном и дочерью.
Когда я уходил из «Баварии», у меня было всё готово для перехода в эту команду, но «Реал» меня не отпустил», — цитирует Хамеса Sport.es.
Хамес играл за «Реал» с 2014 по 2020 год. С 2017 по 2019 год колумбийский полузащитник на правах аренды выступал за мюнхенскую «Баварию».
В текущем сезоне Хамес Родригес провёл за «Аль-Райян» 12 матчей, в которых четыре раза забил и сделал шесть результативных передач. Контракт игрока с командой из Катара рассчитан до 2024 года.
Видеообзор матча 26-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал»:
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