Хавбек «Реала» близок к переходу в «Севилью». Игрок дал согласие на трансфер

29-летний полузащитник мадридского «Реала» Иско может перейти в «Севилью», сообщает Sport.es.



По информации источника, «Севилья» хочет подписать Иско летом в качестве свободного агента, поскольку по окончании текущего сезона у него истекает срок действия контракта с «Королевским клубом». В игроке лично заинтересован главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги. Отмечается, что Иско уже согласился присоединиться к «Севилье».



Напомним, Иско перешёл в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и забил один гол. В составе «Реала» Иско — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) и Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017, 2019/2020, 2021/2022) Испании, Суперкубка УЕФА (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018).

Видеообзор матча 26-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал»:

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