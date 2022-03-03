«Барселона» решила продлить контракт с 38-летним Алвесом

«Барселона» активирует опцию продления контракта бразильского защитника Дани Алвеса, которому в мае исполнится 39 лет. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, за короткое время, что Алвес провёл в «Барселоне» после возвращения, он заслужил продление контракта за свою роль на поле и его пределами. В клубе уже приняли решение активировать опцию продления соглашения.



38-летний Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна.

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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