«Барселона» решила продлить контракт с 38-летним Алвесом

«Барселона» активирует опцию продления контракта бразильского защитника Дани Алвеса, которому в мае исполнится 39 лет. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, за короткое время, что Алвес провёл в «Барселоне» после возвращения, он заслужил продление контракта за свою роль на поле и его пределами. В клубе уже приняли решение активировать опцию продления соглашения.
38-летний Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна.
«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:
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