Бубнов: игра с «Ахматом» в Грозном будет для «Зенита» тяжёлым испытанием

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на предстоящий матч 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

«Любая потеря очков может стать для «Зенита» приговором. Сейчас всё в руках «Динамо». Но и игра в Грозном будет для команды Семака тяжёлым испытанием. «Ахмат», конечно, не сильнее петербуржцев, но команда Адиева идёт на серии из пяти побед. Для грозненцев успех во встрече с таким титулованным соперником может стать делом чести. Ставлю на «Зенит» только из-за того, чтобы до последнего тура сохранилась интрига в борьбе за чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит» встретятся на поле бело-зелёных 19 мая, матч начнётся в 19:00 мск. Сине-бело-голубые занимают второе место с 51 очком в 28 играх и за два тура до финиша отстают от лидирующего московского «Динамо» на два очка.