Александр Бубнов: «Сочи» не будет играть с «Краснодаром» в закрытый футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар».

«Хозяева сохраняют теоретические шансы на сохранение прописки в элите российского футбола, но им необходимо побеждать в двух оставшихся встречах и надеяться на осечки соперников. У «Краснодара» схожая ситуация, но уже в борьбе за чемпионство. В дерби двух кубанских дружин шансов на победу больше у «быков». «Сочи» не будет играть в закрытый футбол, но играть с «Краснодаром» на встречных курсах чревато», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч 29-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» пройдёт 18 мая на стадионе «Фишт» и начнётся в 19:00 мск. Гости занимают третье место с 50 очками в 28 играх при трёхочковом отставании от лидирующего «Динамо» и ещё не утратили шансов на чемпионство. «Барсы» находятся на последней строчке турнирной таблицы и могут спастись от вылета только в случае побед в двух оставшихся матчах.