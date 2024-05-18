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Александр Бубнов: «Сочи» не будет играть с «Краснодаром» в закрытый футбол

Александр Бубнов: «Сочи» не будет играть с «Краснодаром» в закрытый футбол
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хозяева сохраняют теоретические шансы на сохранение прописки в элите российского футбола, но им необходимо побеждать в двух оставшихся встречах и надеяться на осечки соперников. У «Краснодара» схожая ситуация, но уже в борьбе за чемпионство. В дерби двух кубанских дружин шансов на победу больше у «быков». «Сочи» не будет играть в закрытый футбол, но играть с «Краснодаром» на встречных курсах чревато», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч 29-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» пройдёт 18 мая на стадионе «Фишт» и начнётся в 19:00 мск. Гости занимают третье место с 50 очками в 28 играх при трёхочковом отставании от лидирующего «Динамо» и ещё не утратили шансов на чемпионство. «Барсы» находятся на последней строчке турнирной таблицы и могут спастись от вылета только в случае побед в двух оставшихся матчах.

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