Конте отреагировал на продажу «Челси» Абрамовичем

Бывший главный тренер «Челси», а ныне наставник «Тоттенхэм Хотспур», Антонио Конте высказался о продаже синих владельцем Романом Абрамовичем.



«На мой взгляд, это очень странно. Он столько лет был владельцем «Челси», за это время команда выиграла много трофеев. Безусловно, это было удивительное время.



Продажа клуба, конечно, не очень хорошая новость для фанатов «Челси», особенно учитывая, сколько Абрамович сделал для клуба», — цитирует Конте Football.London.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.



Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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