Маркиньос: Месси всё лучше понимает наш стиль игры, который отличается от «Барселоны»
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос оценил выступление нападающего парижского клуба Лионеля Месси.
«После переезда в жизни Лионеля многое изменилось. Сейчас все замечают, что он прогрессирует в Париже. Я как его одноклубник прекрасно вижу. Лионель чувствует себя счастливее и лучше показывает себя в играх. Он все лучше понимает наш стиль игры, который отличается от манеры «Барселоны». Вся команда старается создать для Мбаппе и Месси лучшие условия. Это нужно, чтобы Лионель смог проводить все больше и больше игр на высоком уровне», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 передач в 23 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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