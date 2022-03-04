Маркиньос: Месси всё лучше понимает наш стиль игры, который отличается от «Барселоны»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос оценил выступление нападающего парижского клуба Лионеля Месси.

«После переезда в жизни Лионеля многое изменилось. Сейчас все замечают, что он прогрессирует в Париже. Я как его одноклубник прекрасно вижу. Лионель чувствует себя счастливее и лучше показывает себя в играх. Он все лучше понимает наш стиль игры, который отличается от манеры «Барселоны». Вся команда старается создать для Мбаппе и Месси лучшие условия. Это нужно, чтобы Лионель смог проводить все больше и больше игр на высоком уровне», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 передач в 23 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.