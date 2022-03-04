«Арсенал» намерен продлить контракт с одним из лидеров команды

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака может продлить контракт с «канонирами», сообщает Football.London.



По информации источника, лондонцы хотят предложить 20-летнему игроку улучшенный контракт, который будет соответствовать статусу одного из лидеров команды. Сам футболист не планирует покидать стан «канониров» в ближайшее время.



Сака является воспитанником «Арсенала». Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сака сыграл в 24 матчах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Видеообзор матча перенесённого 20-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон»:

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