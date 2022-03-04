«Арсенал» хочет купить полузащитника «Наполи»

Хавбек «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего испанца заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает AreaNapoli.



По информации источника, сам игрок не очень хочет переходить в стан «канониров», потому что он ждёт предложений от мадридского «Реала» или «Пари Сен-Жермен».



В нынешнем сезоне Серии А Руис принял участие в 22 матчах, забил шесть голов, отдал три результативные передачи. Испанец играет в «Наполи» с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года. Ранее он выступал за «Эльче» и «Бетис». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.



С 2019 года полузащитник вызывается в сборную Испании, за которую на данный момент провёл 15 матчей.

Видеообзор матча перенесённого 20-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон»:

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