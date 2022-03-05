Мурад Мусаев отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Краснодар»

Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» рассматривает его возможное возвращение на пост главного тренера.

«Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю «Краснодару» сил и успехов в будущем», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2017 по 2021 год. На данный момент он занимает пост главного тренера «Сабаха».

Напомним, главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Вместе со специалистом российский клуб оставили его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.

«Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).