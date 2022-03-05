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Хесус Медина: предвкушаю свой первый матч на стадионе ЦСКА

Хесус Медина: предвкушаю свой первый матч на стадионе ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«Мне очень понравился домашний стадион, я с удовольствием прошелся по газону, но, конечно, совсем другое дело — выйти на поле во время игры. Это будет волнительный момент, но я уверен в своих силах. Хочу увидеть болельщиков, зарядиться от них эмоциями, ощутить напряжение официального матча. Я полностью готов проявить себя», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 5 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Московский ЦСКА в 19 матчах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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