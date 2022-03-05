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Хесус Медина оценил домашний стадион ЦСКА

Хесус Медина оценил домашний стадион ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от первой игры за московскую команду на «ВЭБ Арене».

«Мне очень понравился домашний стадион, я с удовольствием прошёлся по газону, но, конечно, совсем другое дело — выйти на поле во время игры. Это будет волнительный момент, но я уверен в своих силах. Хочу увидеть болельщиков, зарядиться от них эмоциями, ощутить напряжение официального матча. Я полностью готов проявить себя», — приводит слова Медины пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Сегодня, 5 марта, ЦСКА на домашней арене в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретится с «Нижним Новгородом». Игра начнётся в 19:00 мск.

ЦСКА после 19 матчей чемпионата России набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице третье место. «Нижний Новгород» (22) — 10-й.

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