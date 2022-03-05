«Валенсия» уверенно победила «Гранаду» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Гранаду». Хозяева одержали победу – 3:1.
На 48-й минуте счёт открыл полузащитник Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Карлос Солер. Через три минуты преимущество «Валенсии» удвоил нападающий Макси Гомес, голевой пас отдал Солер.
На 56-й минуте автогол забил вратарь «летучих мышей» Хауме Доменек. На 62-й минуте Солер реализовал 11-метровый в ворота «Гранады».
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Фернандо Буэно Прието.
После 27 туров «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 36 очков. «Гранада» (25) – на 17-м месте.
- 5 марта 2022
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