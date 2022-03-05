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«Валенсия» уверенно победила «Гранаду» в матче чемпионата Испании

«Валенсия» уверенно победила «Гранаду» в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Гранаду». Хозяева одержали победу – 3:1.

На 48-й минуте счёт открыл полузащитник Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Карлос Солер. Через три минуты преимущество «Валенсии» удвоил нападающий Макси Гомес, голевой пас отдал Солер.

На 56-й минуте автогол забил вратарь «летучих мышей» Хауме Доменек. На 62-й минуте Солер реализовал 11-метровый в ворота «Гранады».

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Фернандо Буэно Прието.

После 27 туров «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 36 очков. «Гранада» (25) – на 17-м месте.

Испания - Примера. 27-й тур
05 марта 2022, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Гедеш – 48'   2:0 Гомес – 51'   2:1 Доменек – 56' (автогол)   3:1 Солер – 62' (пен)
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