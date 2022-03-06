Гершкович: в отличие от «Спартака», коллектив «Динамо» уже сложился

Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют со «Спартаком». Московское дерби состоится сегодня, 6 марта. Начало матча – в 19:00 мск.

«Динамо» проводит отличный сезон, который уже сейчас можно занести команде со знаком плюс. Ждём продолжения победной поступи. Ребята в хорошем состоянии – и моральном, и физическом. Динамовцы сыграют на своём поле. Поддержка болельщиков может стать важным фактором в этой встрече. Все предпосылки для победы есть. «Динамо» будет продолжать играть на высоких скоростях с хорошим взаимопониманием.

Конечно, далеко не все моменты впереди реализуются. Хотелось бы, чтобы процент в завершении был повыше. В дерби ведь как бывает – пару шансов не использовал, и может прилететь ответка. В отличие от «Спартака», коллектив «Динамо» уже сложился. Красно-белые только начинают под руководством нового главного тренера, у них не всё получается.

Тренерский штаб бело-голубых не ищет от добра добра. Команда продолжает совершенствовать тот стиль и ту изюминку, которую они нашли в прошлом году. Да, иногда присутствует технический брак, в этом кроется проблема. Моментами возникают ошибки в обороне. Но это всё поправимо. В больших матчах, особенно в дерби, самое главное – надёжность. Не сомневаюсь, что дополнительно мотивировать футболистов не приходится. На «Спартак» всегда особый настрой.

«Динамо» сохраняет отличные шансы побороться с «Зенитом» за золото. Да, питерский клуб очень хорошо укомплектован. У них отличный тренер, глубокая скамейка, сильный подбор игроков и командный опыт. Но «Динамо» будет бороться до последнего. Клуб на верном пути», — приводит слова Гершковича официальный сайт «Динамо».