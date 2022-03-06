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«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной». Кокорин на поле не появился

«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной». Кокорин на поле не появился
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Сегодня, 6 марта, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции в рамках 28-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Фиорентина» принимала «Верону». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился нападающий «фиалок» Кшиштоф Пёнтек. Через 10 минут форвард «Вероны» Джанлука Капрари сравнял счёт с пенальти.

Отметим, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч в запасе. В последний раз на поле игрок выходил 10 января.

«Фиорентина» в 27 матчах чемпионата Италии сезона-2021/2022 набрала 43 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Верона» с 41 очком идёт на девятой позиции. Лидером соревнований является миланский «Интер» (58).

Италия - Серия А. 28-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
1:0 Пёнтек – 10'   1:1 Капрари – 20' (пен)
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