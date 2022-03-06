«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной». Кокорин на поле не появился
Поделиться
Сегодня, 6 марта, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции в рамках 28-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Фиорентина» принимала «Верону». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился нападающий «фиалок» Кшиштоф Пёнтек. Через 10 минут форвард «Вероны» Джанлука Капрари сравнял счёт с пенальти.
Отметим, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч в запасе. В последний раз на поле игрок выходил 10 января.
«Фиорентина» в 27 матчах чемпионата Италии сезона-2021/2022 набрала 43 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Верона» с 41 очком идёт на девятой позиции. Лидером соревнований является миланский «Интер» (58).
Комментарии
- 6 марта 2022
-
19:53
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:08
-
19:05
-
18:55
-
18:32
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:15
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:13
-
16:00
Партнерский контент