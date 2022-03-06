Баженов: «Спартак» играл лучше «Динамо», а Николсон и Промес просто сделали разницу

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» не удивил. Команда играла в хороший футбол, игроки проявили индивидуальное мастерство, а Николсон и Промес просто сделали разницу. Даже до удаления «Спартак» играл лучше, чем «Динамо», а после — всё логично. Действовали очень прагматично: играли от обороны, на контратаках, не велись на провокации соперника.



Да, «Динамо» выше в турнирной таблице и на ходу, но всё-таки не «Барселона», при всём уважении. «Спартаку» некуда уступать и нужно набирать очки по максимуму», — рассказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.