«Ростов» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Ростов» — «Сочи». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Сочи».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Сочи» набрал 34 очка в 19 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (41).