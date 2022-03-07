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Дэвид Мойес разочаровался в Алексе Крале

Дэвид Мойес разочаровался в Алексе Крале
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочаровался в полузащитнике «молотобойцев» Алексе Крале, права на которого принадлежат «Спартаку». Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, Крал проводит в Англии последний сезон. Английский специалист намеренно использует в центре поля непрофильных игроков — например, ставит в опорную зону атакующего полузащитника Лансини. Это свидетельствует о недоверии тренера к чешскому игроку.

В нынешнем сезоне чешский футболист принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года Крал перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

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