Дэвид Мойес разочаровался в Алексе Крале

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочаровался в полузащитнике «молотобойцев» Алексе Крале, права на которого принадлежат «Спартаку». Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, Крал проводит в Англии последний сезон. Английский специалист намеренно использует в центре поля непрофильных игроков — например, ставит в опорную зону атакующего полузащитника Лансини. Это свидетельствует о недоверии тренера к чешскому игроку.

В нынешнем сезоне чешский футболист принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года Крал перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.