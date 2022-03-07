Антонио Конте: не могу сравнивать работу в «Интере» и «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Интера», а ныне наставник «Тоттенхэм Хотспур», Антонио Конте сравнил работу в итальянском и английском клубах.
«Когда «Интер» предложил мне работу, мне дали два года, чтобы одержать победу в чемпионате, и предоставили возможность делать то, что хочу. С «Тоттенхэмом» мы этого не обсуждали. Может, цель другая, потому что в Италии был только «Ювентус», который выигрывал девять скудетто подряд. Когда знаете, что у вас есть только один соперник, хочется побеждать как можно скорее. За два года мы добились чемпионства, и теперь «Интер» — одна из лучших команд Италии.
Не могу сравнивать работу в этих командах. Моя нынешняя ситуация совершенно другая. Нужно сосредоточиться на том, чтобы завершить сезон как можно лучше, тогда ситуация будет более ясной», — приводит слова Конте Football.London.
- 7 марта 2022
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
04:50
-
02:42
-
02:26
-
01:59