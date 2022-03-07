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Антонио Конте: не могу сравнивать работу в «Интере» и «Тоттенхэме»

Антонио Конте: не могу сравнивать работу в «Интере» и «Тоттенхэме»
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Бывший главный тренер «Интера», а ныне наставник «Тоттенхэм Хотспур», Антонио Конте сравнил работу в итальянском и английском клубах.

«Когда «Интер» предложил мне работу, мне дали два года, чтобы одержать победу в чемпионате, и предоставили возможность делать то, что хочу. С «Тоттенхэмом» мы этого не обсуждали. Может, цель другая, потому что в Италии был только «Ювентус», который выигрывал девять скудетто подряд. Когда знаете, что у вас есть только один соперник, хочется побеждать как можно скорее. За два года мы добились чемпионства, и теперь «Интер» — одна из лучших команд Италии.

Не могу сравнивать работу в этих командах. Моя нынешняя ситуация совершенно другая. Нужно сосредоточиться на том, чтобы завершить сезон как можно лучше, тогда ситуация будет более ясной», — приводит слова Конте Football.London.

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