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Песьяков получал красную, Нобоа забивал победный гол. Лучшие фото с «Ростов» — «Сочи»

Песьяков получал красную, Нобоа забивал победный гол. Лучшие фото с «Ростов» — «Сочи»
Кристиан Нобоа
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7 марта в Ростове-на-Дону на поле стадиона «Ростов Арена» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» встречался с «Сочи». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал матч Российской Премьер-Лиги, в котором его команда выиграла у ФК «Ростов» со счётом 1:0.

«Очень хорошая напряжённая игра. Свою команду я хочу поздравить с заслуженной победой. У них было желание, стремление и супермощное начало, только не удалось завершить эти моменты результативно. Готовились к атакующему потенциалу «Ростова». Соперники очень подвижные, быстрые, из любой ситуации могут создать опасный момент, что они и продемонстрировали. Моментами было нелегко и тревожно у наших ворот», — приводит слова Федотова пресс-служба ФК «Сочи».

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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