Fakt: Левандовски расторг контракт с производителем электроники из-за их работы в России

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски расторг контракт с китайской компанией Huawei из-за связей с Россией, сообщает Fakt.
По информации источника, поляк принял данное решение после публикации английской газеты Daily Mail, в которой было сказано, что китайский производитель электроники помогает России с киберзащитой.
«Хочу сообщить, что сегодня мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовским и брендом Huawei.
Выполнение всех рекламных обязательств с нашей стороны прекращено», — сказал менеджер нападающего Томаш Завишлак.
Ранее Левандовски поддержал решение президента польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который заявил, что сборная Польши не собирается играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.
- 8 марта 2022
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