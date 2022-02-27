Роберт Левандовски опубликовал пост на фоне событий на Украине
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Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал пост о событиях на Украине.
«Я как спортсмен не могу делать вид, что ничего не происходит», — написал Левандовски в своём «инстаграме».
Левандовски в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» вышел с капитанской повязкой. Кроме того, на другой руке Роберта была надета повязка в цветах флага Украины.
Ранее Левандовски поддержал решение президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который заявил, что сборная Польше не собирается играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.
Напомним, в России массово отменяются спортивные турниры на фоне военной спецоперации на Украине.
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