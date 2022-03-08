«Интер» продлит контракт с Индзаги до 2024 года. Зарплата тренера увеличится

Миланский «Интер» продлит контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 45-летнему итальянскому специалисту предложат пролонгировать действующее соглашение до 2024 года с опцией продления на ещё один сезон.
По условиям нового контракта зарплата Индзаги вырастет с € 4,5 млн в год до € 5 млн в год. Кроме того, предусмотрены бонусы. Отмечается, что президент «Интера» Стивен Джан находится в очень хороших отношениях с Индзаги и ценит работу тренера.
Симоне возглавляет миланский клуб с июня 2021 года. Действующее соглашение наставника с «нерадзурри» рассчитано до июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Интер» за 27 матчей набрал 58 очков, команда располагается на втором месте в турнирной таблице.
- 8 марта 2022
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