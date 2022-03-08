Защитник тульского «Арсенала» перейдёт в шведский АИК
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Защитник тульского «Арсенала» Аксель Бьёрнстрём перейдёт в шведский АИК. Об этом сообщает Expressen.
По информации источника, игрок уже договорился о деталях расторжения соглашения с тульским клубом и покинул расположение «Арсенала». Несколько дней назад защитник прибыл в Стокгольм, в котором базируется АИК.
Аксель Бьёрнстрём стал игроком «Арсенала» летом 2021 года. Его контракт был рассчитан на 2 года. В текущем сезоне он провёл всего 10 игр в составе российского клуба. Тульский «Арсенал» с 20 очками располагается на 12-м месте в Российской Премьер-Лиге.
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