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Защитник тульского «Арсенала» перейдёт в шведский АИК

Защитник тульского «Арсенала» перейдёт в шведский АИК
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Защитник тульского «Арсенала» Аксель Бьёрнстрём перейдёт в шведский АИК. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, игрок уже договорился о деталях расторжения соглашения с тульским клубом и покинул расположение «Арсенала». Несколько дней назад защитник прибыл в Стокгольм, в котором базируется АИК.

Аксель Бьёрнстрём стал игроком «Арсенала» летом 2021 года. Его контракт был рассчитан на 2 года. В текущем сезоне он провёл всего 10 игр в составе российского клуба. Тульский «Арсенал» с 20 очками располагается на 12-м месте в Российской Премьер-Лиге.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

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